盼巴基斯坦民众争取自由 前总理吁全国示威抗议

（法新社巴基斯坦拉合尔13日电） 巴基斯坦前总理伊姆兰汗今天呼吁全国举行争取「自由」的示威抗议，因为他上周被捕并遭短暂拘押，那在该国引发动乱，还有人因此丧命。

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巴基斯坦前总理伊姆兰汗上周被捕并遭短暂拘押，引发致命动乱，他今天呼吁全国举行争取「自由」的示威抗议。

伊姆兰汗（Imran Khan）曾是板球巨星，去年4月遭罢黜以来陷入数十起司法案件之中。伊姆兰汗的拘押在遭最高法院裁定违法之后，他昨天获得保释。

伊姆兰汗被捕激怒了他的支持者，他们放火烧了政府大楼、封锁道路，并破坏军方资产，因为他们将伊姆兰汗垮台归咎于军方。

伊姆兰汗今天在影音平台YouTube上说：「自由得来不易，各位要牢牢抓住它、还得做出牺牲。」

他呼吁支持者明天在「你们家的街头巷尾」示威抗议，并宣布17日再度投入活动、争取立即举办选举。

多月以来，伊姆兰汗这名巴基斯坦正义运动党（Pakistan Tehreek-e-Insaf, PTI）领导人已发起反抗运动来对抗军方。

他9日被捕的几个小时之前，刚因为声称有高阶官员涉入去年针对他的暗杀行动遭到谴责。

巴基斯坦75年历史中，势力强大的军方断断续续直接统治这个国家的时间就占了将近一半，且持续在该国政治体系运用权力。

伊姆兰汗在他位于拉合尔（Lahore）的住家中说：「军事首长的行为，让国军变得很糟糕，这是他造成的，不是因为我。」目前并不清楚他指的是现役还是退役的军事首长。

他之前曾告诉记者，有「一个人，军事首长」，是他被捕的幕后黑手。

但伊姆兰汗和抗议活动中针对军方设施的攻击事件保持距离，否认其政党的党工有人牵涉其中，并呼吁对暴力事件进行独立调查。

军方否认伊姆兰汗的指控，今天警告他不要试图造成民众对军方的「误会」。

© 2023 AFP