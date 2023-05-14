迦纳最大在野党初选 马哈马出线角逐2024总统大位

（法新社阿克拉14日电） 西非国家迦纳最大反对党「国家民主议会党」（NDC）进行初选，于今天推举出前总统马哈马（John Dramani Mahama）参选2024年总统大选。

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国家民主议会党的党代表们于5月13日至14日为期两天初选中，投票选出总统和国会选举的候选人。

马哈马囊括29万7603票、得票率高达98.9%，被宣布压倒性胜出；他的对手、库马西市（Kumasi）前市长邦苏（Kojo Bonsu）仅取得1.1%的3181票。

国家民主议会党进行初选之际，迦纳正与国际货币基金（IMF）磋商30亿美元的援助计画，盼能化解国内经济危机；此外，邻国布吉纳法索的冲突，也为迦纳带来日益严峻的圣战分子威胁。

现年64岁的马哈马尽管在2016年和2020年总统选举中，两度败给现任总统阿库佛－艾杜（Nana Akufo-Addo），但他一直着眼卷土重来，并在党内初选与前央行总裁杜福尔（Kwabena Duffuor）和邦苏厮杀。

杜福尔于12日晚间宣布退出这次初选，甚至说国家民主议会党还没有准备好进行「自由公正选举」。

杜福尔也曾任财政部长，在阿散蒂地区（Ashanti Region）拥有庞大选民基本盘，当地也是执政党「新爱国党」（NPP）的大本营。

© 2023 AFP