2023欧洲歌唱大赛 瑞典歌手罗琳二度夺冠

（法新社利物浦13日电） 瑞典歌手罗琳（Loreen）今晚在欧洲歌唱大赛（Eurovision）决赛击败25位竞争对手，夺下冠军宝座。

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欧洲歌唱大赛是目前世界最大型的歌唱竞赛，乌克兰是去年大赛冠军，原本应该是今年主办国，但俄乌战争影响下，改由去年亚军英国主办。

法新社报导，夺魁的罗琳2012年就曾赢过欧洲歌唱大赛，今年再度拿下冠军，成为第1位两度在此登顶的女性，也是继爱尔兰歌手强尼罗根（Johnny Logan）1980年代以来，史上第2位在这场音乐盛会两度夺魁的表演者。

罗琳今天胜出，让瑞典拿下第7座冠军，追平爱尔兰的最多冠纪录。瑞典在欧洲歌唱大赛拿下的第一冠，要回溯至49年前阿巴合唱团 （ABBA）的「滑铁卢」（Waterloo）一曲。

今晚在利物浦（Liverpool）举行的盛会，经过观众票选和专业评审团的投票，罗琳流行舞曲Tattoo险胜芬兰歌手凯里耶（Kaarija）的Cha Cha Cha。

今年代表乌克兰参赛的电音双人组Tvorchi演唱「钢铁之心」（Heart of Steel），这是一首受到乌克兰军死守马立波（Mariupol）亚速钢铁厂（Azovstal）启发的歌曲。

本届欧洲歌唱大赛中，英国寻求把乌克兰放在优先且核心的地位。

利物浦市中心到处可见乌克兰黄蓝色国旗，而挤满比赛会场的6000名粉丝中，乌克兰人大有人在。

据估计，全世界有超过1.6亿人收看欧洲歌唱大赛的电视转播。（译者：纪锦玲）

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