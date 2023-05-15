俄媒报导南非军方代表团来访 商讨军事合作交流

（法新社莫斯科15日电） 美国驻南非大使布里吉提指控南非秘密提供武器给俄罗斯几天后，俄国媒体今天报导，南非地面部队指挥官正在莫斯科访问，讨论双方军事合作交流事宜。

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俄国媒体引述俄国防部消息报导，南非陆军中将姆巴沙（Lawrence Mbatha）率领代表团访问莫斯科，和俄国军方对等官员讨论军事合作和交流相关事宜。

布里吉提（Reuben Brigety）11日在媒体简报中表示，美方认为武器弹药已装载到俄罗斯一艘货轮上，这艘货轮在去年12月停靠开普敦（Cape Town）海军基地。

南非总统拉玛佛沙（Cyril Ramaphosa）表示，已针对此事展开调查，「我们到时就会说明」。

美方表示乐见南非承诺调查。

俄罗斯全面入侵乌克兰后大体上遭到国际社会孤立，南非却一直拒绝谴责莫斯科。

南非表示希望保持中立，不过批评人士举出近来多起事件，证明南非向克里姆林宫靠拢。

根据克里姆林宫，俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）12日和拉玛佛沙通电话，双方同意「加强互惠关系」。

拉玛佛沙今天表示，尽管面临选边站的「极大压力」，南非在俄乌战争上「不想卷入全球强权的竞赛中」。

拉玛佛沙在每周简报提到：「我们不接受我们的不结盟立场对俄罗斯情有独钟，也不接受此一立场危及我们和其他国家的关系。」

他表示，南非支持以和平方式解决这场冲突。

俄罗斯媒体报导，姆巴沙今天参访地面部队教育机构，以及军事工业园区内的企业。

俄罗斯国际传真社（Interfax）报导：「（双方）在地面部队各领域达成进一步加强合作的协议。」

南非国防部发言人请媒体向军方询问姆巴沙访俄相关事宜。南非国防军（South African Defence Force）未立即对相关询问发表评论。（译者：刘淑琴/核稿：陈政一）

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