坎城影展将登场众星云集 法国反年改抗议凑一脚

（法新社法国坎城15日电） 第76届坎城影展明天即将登场，现场除了哈里逊福特、强尼戴普和娜塔莉波曼（Natalie Portman）等众星云集外，法国反年改抗议人士也将凑一脚。

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预料将有3万5000人参加这场16日在法国蔚蓝海岸（French Riviera）滨海小城坎城展开、27日落幕的影坛盛事。

多部重量级影片将在这场全球最大电影界盛会中首映，包括哈里逊福特（Harrison Ford）的「印第安纳琼斯之命运轮盘」（Indiana Jones and the Dial of Destiny）、马丁史柯西斯（Martin Scorsese）新片、由李奥纳多狄卡皮欧（Leonardo DiCaprio）与劳勃狄尼洛（Robert De Niro）主演的巨作「花月杀手」（Killers of the Flower Moon），以及皮克斯（Pixar）新片「元素方城市」（Elemental）。

今年的坎城影展女性作品比往年要多，21部竞赛片中有破纪录的7部片出自女导演之手。

与此同时，约千名警力和保全人员进驻坎城影展。自法国2010年代遭恐怖攻击后，影展主办单位就升高维安警戒。

今年主办单位还担心法国近来反对总统马克宏（Emmanuel Macron）年金改革计画的抗议将对影展造成影响。

地方当局告诉法新社，十字大道（Croisette）周边禁止抗议，并表示规定和去年相同。

不过，法国总工会（CGT）上月扬言将在影展期间切断电力，并将于19日在着名的卡尔顿饭店（Carlton Hotel）前抗议，誓言要人们感受到他们的存在。

坎城影展长达60公尺的知名红毯将在明天铺上。为了环保起见，目前的长度已缩短一半，省下重约1400公斤的红毯。

本届评审团主席，是以「疯狂富作用」（Triangle of Sadness）和「抓狂美术馆」（The Square）两度拿下金棕榈奖的鲁本奥斯伦（Ruben Ostlund），其他评审还包括好莱坞明星布丽拉森（Brie Larson）和保罗迪诺（Paul Dano）。

本届竞赛片导演不乏过去坎城影展的赢家，包括坎城两度赢家、英国名导肯洛区（Ken Loach）、日本的是枝裕和，以及德国的文温德斯（Wim Wenders）。

开幕片则是被称为强尼戴普（Johnny Depp）东山再起之作的「杜巴利伯爵夫人」（Jeanne du Barry），他饰演法王路易十五，考验他的演技和说法语的功力。

本片导演兼女主角麦雯（Maiwenn）上月才被控在巴黎一间餐厅袭击记者，料让这部片更引人关注。（译者：刘淑琴/核稿：陈政一）

© 2023 AFP