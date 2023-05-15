拜登对达成举债上限协议乐观

（法新社华盛顿14日电） 美国总统拜登今天表示，他仍然「乐观」认为可和共和党达成协议以提高美国举债上限，避免债务违约。他的政府警告，若债务违约将导致「灾难性」后果。

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国会共和党人要求削减开支以换取提高美国的举债上限，但白宫数月来坚持不应对此谈判。

与此同时，美国首次违约的可能性正在敲响警钟。政府官员和银行家数周来一直警告违约可能引发严重后果，包括经济可能衰退以及引发全球金融传染，但双方仍处于僵局。

尽管如此，拜登今天表示，他认为最终能达成协议。

拜登今天在他位于德拉瓦州海滨别墅附近骑脚踏车外出时告诉记者：「我仍然保持乐观，因为我是天生的乐观主义者，但我真的认为他们和我们都希望达成协议，我认为我们能够做到。」

拜登与包括联邦众议院议长麦卡锡（Kevin McCarthy）在内的共和党领导人备受期待的新一轮举债上限谈判，从12日延至接下来这一周举行。

财政部长叶伦（Janet Yellen）曾警告，违约可能会在6月1日之前发生，而无党派的国会预算处（Congressional Budget Office）12日预测违约日恐落在6月15日。

© 2023 AFP