时隔10余年 叙利亚首度参加阿拉伯联盟会议

（法新社利雅德15日电） 叙利亚遭阿拉伯联盟停权10多年后重返联盟，叙利亚官员今天参加了为19日在沙乌地阿拉伯登场阿盟峰会举行的准备会议。

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根据叙利亚国营电视台（Al Ekhbariya）现场转播，沙乌地阿拉伯财政部长贾丹（Mohammed al-Jadaan）在会中表示：「我利用这个机会欢迎叙利亚阿拉伯共和国重返阿拉伯国家联盟（League of Arab States）。」

在镜头转到叙利亚代表团时，贾丹表示，他「期待和大家合作完成我们的志业」。

叙利亚暴力镇压国内抗议沦为内战冲突，造成50多万人死亡，以及数以百万计民众流离失所，因而在2011年11月遭阿拉伯联盟停权，这是其后叙利亚官员首次参加阿盟会议。

阿拉伯联盟本月稍早欢迎叙利亚重返联盟，这也使得叙利亚总统阿塞德（Bashar al-Assad）遭到多年孤立后，再度获得阿拉伯国家接纳。

沙乌地阿拉伯国王沙尔曼（Salman bin Abdulaziz Al Saud）邀请阿塞德参加19日在吉达（Jeddah）举行的阿拉伯联盟峰会，这将是阿塞德自2010年在利比亚出席峰会以来首次与会。

在伊朗和俄罗斯的关键援助下，阿塞德政府稳住政权，逐渐收回失土，终于重获区域国家的接纳。

© 2023 AFP