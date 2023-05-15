气旋摩卡侵袭缅甸　实兑市对外通讯中断

（法新社缅甸乔克涛村15日电） 热带气旋摩卡侵袭缅甸西部和邻国孟加拉，强风吹倒路树和通讯基地台，导致缅甸滨海的实兑市（Sittwe）对外通讯至今仍中断。

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热带气旋摩卡（Cyclone Mocha）在孟加拉科克斯巴扎尔（Cox's Bazar）和缅甸实兑市之间登陆，风速高达每小时195公里，为孟加拉湾近10年来威力最大气旋。

缅甸军政府新闻团队发表声明表示，气旋摩卡造成3人死亡，和部分居民受伤。其中2名罹难者是若开邦（Rakhine）居民，另一名则在南部的伊洛瓦底省（Ayeyarwady Region），但声明未透露进一步细节。

昨天深夜气旋已大致通过，位于孟加拉境内收容约100万名洛兴雅族难民的营区幸运逃过一劫。官员表示，营区尚未传出人员死亡。

气旋摩卡来袭，人口约15万人的实兑市首当其冲，对外通讯迄今仍中断。

根据法新社特派记者，通往实兑市的路上，树木和电塔与电线倾倒路旁，载满搜救人员的车辆试图进入实兑市，当地居民也急着返回市内探视亲人。

一名试图前往当地的救护车驾驶告诉法新社：「我们昨天在暴风中前进，强风吹倒路树、电塔，后来前方有一颗大树倾倒路中央。」他和其他人拿着锯子，锯下挡路的大树枝干。

根据上传到社群媒体的影片，气旋摩卡昨天登陆引发暴潮和强风，吹倒了实兑市的一座通讯塔。

缅甸军政府旗下媒体报导，暴风导致若开邦数以百计的基地台故障。一名要求匿名的男子表示：「我想赶快回家，因为我不知道实兑市现在情况如何，电话不通、网路连不上，我担心我的家人和家中财物。」

国营媒体今天报导，缅甸军政府领导人敏昂莱（Min Aung Hlaing）下令官员做好准备，对实兑机场运送救援物资。不过，报导中并未透露救援何时抵达等细节。

联合国表示，由于通讯中断，迄今未能评估若开邦的灾情。

联合国人道事务协调官员昨天深夜说：「初期通报显示损害范围广泛。」

孟加拉灾难管理部门官员表示，当局疏散了75万人。目前尚未传出人员死亡。

孟加拉官员表示，境内收容约100万名洛兴雅难民的营区灾情轻微。

难民营区内约19万顶竹子和帆布搭建的庇护所，难民事务署副署长杜扎（Shamsud Douza）告诉法新社，约300座庇护所遭气旋摧毁。他还说，由于雨量不大，发生塌方的机率不高。

© 2023 AFP