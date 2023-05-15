波兰获首批海马士交货 将部署在俄飞地附近

（法新社华沙15日电） 波兰国防部长布拉查克今天表示，波兰已收到第一批美制高机动性多管火箭系统（HIMARS，简称海马士），并计划部署在与俄罗斯外飞地加里宁格勒州接壤的地区。

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布拉查克（Mariusz Blaszczak）告诉媒体记者：「这个武器会部署在我国东北部...它的任务是威慑侵略者。」

今年3月，波兰国防部宣布将把长程精准火箭系统海马士部署在位于奥尔什丁（Olsztyn）的部队基地，当地距离俄罗斯飞地领土加里宁格勒州（Kaliningrad）约80公里。

布拉查克表示，这些火箭发射器将「强化波兰东侧的军队战力，以及北大西洋公约组织（NATO）东侧军力」。

波兰一路坚定支持与其接壤的乌克兰，并早在2019年便向美国采购了20套海马士，目前已收到第一批交货。但华沙表示，已与美国协商购买更多套。

布拉查克说：「美国国会已经批准向波兰出售接近500套发射器。这些发射器将尽快被运送到波兰。」

布拉查克还说：「我们希望确保，谈判后的新合约让共同生产海马士发射器与火箭的工作皆在波兰进行。这是我们为自己设定的目标。」

波兰今年1月底宣布将大幅增加国防支出，达到国内生产毛额（GDP）的4%。当时波兰总理表示，鉴于俄罗斯对乌克兰发动战争，波兰有必要「加快脚步」武装。

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