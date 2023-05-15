泰国前进党领袖皮塔宣布胜选 成为最大党

（法新社曼谷15日电） 泰国国会大选结果出炉，获军方支持、执政近10年的政府遭遇重大挫败，进步派前进党（Move Forward Party）今天宣布胜选。

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泰国于14日举行国会大选，在野的前进党遥遥领先，跃上泰国最大党，亿万富豪、前总理戴克辛（Thaksin Shinawatra）创立的为泰党（Pheu Thai）得票率则居次。

前进党领导人皮塔（Pita Limjaroenrat）在曼谷的竞选总部告诉媒体，他将寻求与另外5个政党建立执政联盟，其中包括为泰党。

他说：「我是皮塔，泰国的下一任总理。我们已准备好组建政府。」他矢言要成为「所有人的总理」。

42岁的皮塔说，他已经致电为泰党总理候选人贝东塔（ Paetongtarn Shinawatra），邀请她加入执政联盟。

这次选举投票人数创纪录，泰国人民用选票来教训2014年发动军事政变夺取政权的总理帕拉育（Prayut Chan-O-Cha）。帕拉育执政期间，泰国经济停滞不前，并且限制人民的基本权利。

前进党和为泰党预期将在共有500席的国会众议院占292席，而两个代表军方势力的政党总共只获得76席。

但在投票结果往往可能被政变和法院命令翻转的泰国，民众担心选举结果可能不会兑现。

© 2023 AFP