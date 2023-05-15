瓦格纳首脑驳华邮报导 否认提议泄俄军情给乌克兰

（法新社莫斯科15日电） 美国媒体报导，俄罗斯佣兵组织瓦格纳集团的首脑普里格津曾提议将俄军位置提供给乌克兰。普里格津今天驳斥相关报导「可笑」，还说这可能来自俄国菁英圈对他的抹黑行动。

广告 继续浏览后续

瓦格纳集团（Wagner Group）创办人普里格津（Yevgeny Prigozhin）近日加重对俄罗斯国防部的批评，发布了一些抨击俄军将领的影片。瓦格纳的战士带头攻打乌克兰东部城市巴赫姆特（Bakhmut），且自从俄方展开攻势以来，普里格津的影响力飙升。

「华盛顿邮报」（The Washington Post）昨天引述外泄的美国情资报导，普里格津今年1月曾与乌克兰情报机关接触，表示愿提供俄军阵地资讯以交换乌军撤离巴赫姆特附近区域。

法新社无法确认报导内容的真实性。

普里格津今天在社群媒体Telegram发表一段语音讯息反驳报导。他说：「这篇报导看起来真好，表示我不仅为了俄罗斯打仗，泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy，乌克兰总统）还会满足我的命令。这真是可笑。」

普里格津还指出，「卢布列夫卡（Rublevka）那里的人」可能是报导内容的幕后造谣者。卢布列夫卡是俄罗斯菁英圈居住的莫斯科高档郊区。他表示：「他们当然会尽可能对我泼粪。」

普里格津上周指控俄罗斯正规军「逃离」巴赫姆特四周阵地。他也一再声称俄国国防部拒绝提供弹药给瓦格纳士兵。

© 2023 AFP