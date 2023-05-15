白俄总统传健康恶化 反对派领袖吁「做好准备」

（法新社莫斯科15日电） 在出现臆测白俄罗斯强人总统鲁卡申柯健康状况恶化的报导后，流亡的白俄反对派领袖季哈诺夫斯卡娅今天呼吁民众为政治变局「做好准备」。

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自1994年执政至今、现年68岁的鲁卡申柯（Alexander Lukashenko）已经6天没有公开现身，缺席了数场重要活动。

他最后一次被看到是在莫斯科出席为纪念苏联击败纳粹的庆祝活动，但没参加由他的盟友俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）主办的午宴。

一些俄国与白俄记者指出，鲁卡申柯出席莫斯科红场（Red Square）阅兵仪式时看起来身体不适。

鲁卡申柯的竞争对手季哈诺夫斯卡娅（Svetlana Tikhanovskaya）在推特（Twitter）评论关于鲁卡申柯健康状况的「传闻」。季哈诺夫斯卡娅在2020年反对派对鲁卡申柯发动大规模抗争后，流亡立陶宛。

季哈诺夫斯卡娅表示：「对我们来说，这只意味着一件事：我们应该为各种情况做好充分准备。」

她提到：「为了将白俄罗斯导向民主之路，以及防范俄罗斯的干预，我们需要国际社会积极、快速地行动。」

与传统不同，鲁卡申柯也没有在5月9日向白俄退伍军人发表谈话。

官方尚未对鲁卡申柯缺席公开活动的情况发表评论。

去年，鲁卡申柯允许俄国以白俄领土作为入侵乌克兰的跳板。

2020年，曾为集体农场主管的鲁卡申柯宣称在大选中赢得第6个任期，刺激了数十万白俄罗斯人上街抗议。

鲁卡申柯的政权镇压了空前的抗议活动，将多数异议者逮捕入狱，或迫使他们流亡。

© 2023 AFP