白俄罗斯总统缺席公开仪式

（法新社莫斯科14日电） 白俄罗斯总统鲁卡申柯（Alexander Lukashenko）今天并未出席在首都明斯克（Minsk）举行的重要典礼，他自9日以来一直没有公开露面，外界臆测68岁的鲁卡申柯可能病重。

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鲁卡申柯今天并未在一年一度的青年效忠仪式现身，而是由总理高罗夫钦科（Roman Golovchenko）代为宣读致辞。鲁卡申柯也没有在明斯克纪念胜利日周年活动发表谈话，这是他长期担任总统以来头一遭。

鲁卡申柯9日在莫斯科出席二战胜利日纪念仪式时，因身体不适略过部分活动后，已经5天没有公开现身，鲁卡申柯的办公室拒绝对此发表评论。

俄罗斯网路媒体Podyom引述国会「国家院」（Duma）议员札图林（Konstantin Zatulin）的话说：「（鲁卡申柯）只是病了…可能需要休息。」

俄罗斯「工商日报」（Kommersant）驻克里姆林宫通稿记者柯列斯尼可夫（Andrei Kolesnikov）写道，卢卡申科看来「身体不适」，必须搭乘电动车在克里姆林宫附近移动。

许多记者发现，卢卡申科在莫斯科时看起来很疲惫，也没参加由俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）主办、亚美尼亚和中亚国家领袖均有出席的午宴。

鲁卡申柯自1994年以来一直领导白俄罗斯，他出动警察镇压示威，关闭异议媒体，长期监禁反对派人士，迫使社运人士大举出逃。

鲁卡申柯的镇压行动获得蒲亭支持，他去年也允许俄罗斯在入侵乌克兰的行动中，使用白俄部分领土。

俄罗斯外交部上周表示，白俄罗斯外交部长阿列尼克（Sergei Aleinik）明天将至莫斯科进行3天访问。

© 2023 AFP