美财政部：债务违约恐导致数百万人失业

（法新社华盛顿14日电） 美国达成债务协议的协商预计本周恢复举行之际，总统拜登政府今天再次警告，如果债务违约，将对经济带来大量失业等「灾难性」后果。

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数周来，政策制定者、银行家和白宫不断警告美国正处于债务违约边缘。违约可能造成严重后果，包括经济可能衰退以及引发全球金融风险传染。

国会预算处（Congressional Budget Office）12日预测，若国会不能就提高政府支出上限与拜登达成协议，美国可能在6月15日前违约倒债。

财政部副部长艾迪耶摩（Wally Adeyemo）今天在「有线电视新闻网」（CNN）脱口秀节目「美国国情」（State of the Union）中表示：「我们不该走到这般田地。」

他重申政府立场，呼吁议员结束僵局，提高美国举债权限。

他说：「如果国会不能在倒债前提高举债上限，我们就会陷入衰退，那将是大灾难。」

「美国从没倒债过，现在也不行。」

拜登和共和党领袖备受各界期待的新一轮举债上限协商延至本周举行。

艾迪耶摩坦承，「建设性的」幕僚层级协商正在进行，但不认同共和党所说，拜登不希望控制联邦预算的说法。

他说：「总统擘画了删减3兆美元赤字的10年计画。」这是指拜登3月宣布的拟议预算。

他说，国会领袖应设法敲定财政政策协议，「但在对话的同时，没有理由不该提高举债上限和避免国家倒债。倒债可能造成严重衰退，导致数百万人失业」。（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）

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