艾尔端vs基里达欧鲁 代表土耳其两种截然不同未来

（法新社伊斯坦堡14日电） 土耳其总统大选，寻求连任的总统艾尔段醉心恢复土耳其往日伊斯兰荣光，挑战者在野党候选人基里达欧鲁更偏向西方，承诺给社会分化严重的土耳其一个稍平静和更繁荣的未来。

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土耳其14日进行总统与国会大选，选民将决定究竟是让艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）连任，抑或给基里达欧鲁（Kemal Kilicdaroglu）一个机会，看这两个代表截然不同愿景的领袖哪个较好。

若投票结果显示没人能取得50%过半票数，将意味28日两人将于土国首次的总统决选时一决胜负。

目前几无人预期土国在位时间最长、69岁的艾尔段或74岁的学者候选人基里达欧鲁能在首轮胜出。

艾尔段从伊斯坦堡贫民区崛起，成为土耳其在位最长的领袖，他让西方长年感到头疼，却也是土耳其劳动阶级的英雄。

基里达欧鲁则是书生型的前公务员，来自一个历史上受尽压迫的库德族团体，在领导他的世俗政党期间，于6次全国选举中均输给艾尔段。不过这次他透过在自家厨房直播打选战，让他在七旬之年成为社媒网红。

基里达欧鲁承诺若当选只做一任，之后要含饴弄孙。

艾尔段与基里达欧鲁代表迥异的土耳其发展与外交路线；支持艾尔段的人认为他才能引导土耳其免沦西方附庸，但许多投票给基里达欧鲁的人就只是纯粹看腻执政20年的艾尔段，想投给不同的人。

© 2023 AFP