边境新规生效 美国土安全部：无证移民越境减半

（法新社华盛顿14日电） 美国国土安全部部长今天表示，疫情时期允许迅速驱逐移民的美国法典第42卷告终后，边境当局发现，穿越南部边境的无证移民减少了50%。

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国土安全部部长马约卡斯（Alejandro Mayorkas）在「有线电视新闻网」（CNN）谈话性节目「美国国情」（State of the Union）中表示：「过去两天，美国边境巡逻队碰到的事件数量，与本周稍早相比减少了50%。」

马约卡斯警告，「这才是第3天」，现在预测未来的过境「还为时尚早」。

美国法典第42卷（Title 42 of the United States Code）允许联邦政府以公共卫生为由驱逐非法越境的无证移民，但该规定于11日告终。

马约卡斯表示，12日大约有6300人越境进入美国，昨天4200人，相较于本周稍早每天1万人可说「大幅减少」。

拜登今晚也重复马约卡斯的评估说，越境人数减少。

他在位于德拉瓦州的海滨别墅附近骑自行车时告诉记者，美国法典第42卷告终后的过渡期，「比所有人预期的还要顺利」。

但他说，「还有许多工作要做」，再次呼吁「国会多多帮忙」。

他并表示，「近期」没有走访南部边境的计画。

© 2023 AFP