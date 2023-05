(法新社哥本哈根15日电) 世界卫生组织(WHO)欧洲区域办事处今天宣布,为因应俄罗斯入侵乌克兰,将关闭其在莫斯科的专门办公室,并将相关职能转移到丹麦。

广告 继续浏览后续

法新社报导,各成员国透过今天举行的线上会议做出上述决定。早在去年4月,数十个成员国也曾就俄罗斯入侵行动呼吁关闭该办公室。

今天的特别会议也是应30个成员国今年4月提出的要求所召开。这30国上月在发给世卫的信中指出,俄罗斯入侵行动在「乌克兰及其他地区造成的直接、长期健康影响」,迄今仍是各方最关心的议题。

WHO欧洲区域办事处包含多个中亚国家等共53个成员。 这次决定意味将关闭位在莫斯科的「WHO欧洲区预防和控制非传染性疾病办公室」(WHO European Office for the Prevention and Control of Noncommunicable Diseases)。相关职能最晚将在2024年1月1日当天转移到丹麦的区域办公室。

不过,上述办公室遭到关闭之举,与世卫驻俄罗斯办公室无关。

© 2023 AFP