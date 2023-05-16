传俄机坠落乌克兰边境 白俄总统下令军队提高警戒

（法新社莫斯科15日电） 日前传出俄罗斯南部上空有4架飞机被击落。白俄罗斯强人总统鲁卡申柯（Alexander Lukashenko）今天说，已下令各部队提高警戒。

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法新社报导，68岁的鲁卡申柯视察了白俄空军中央司令部。先前有报导指他疑似重病，近1周未公开露面，今天才再度出现在大众面前。

鲁卡申柯身着戎装，表情严肃，手上还缠着绷带。

他说，俄国南部与乌克兰交界地区有飞机被击落，因此下令白俄军队提高戒备，为期3天。

他说：「事件发生在距离我国不远的地方已有3天，我是指（俄国）布扬斯克（Bryansk）地区有4架飞机被击落的事件。」他还说：「我们必须有所反应」。

本月13日，俄罗斯社群媒体上流传数架俄国飞机坠毁在布扬斯克地区的影片。其中1段显示，1架直升机似乎被击中起火。

俄国国防部未对此事置评，布扬斯克州州长波戈马兹（Alexander Bogomaz）则说，确实有1架直升机坠毁在克林齐（Klintsy）。

不过，根据俄罗斯在乌克兰札波罗热州（Zaporizhzhia）扶植的官员罗戈夫（Vladimir Rogov），共有4架俄机遭到击落，分别是2架MI-8直升机、1架苏恺35战机（SU-35）和1架苏恺34（SU-34）战斗轰炸机。

鲁卡申柯自1994年掌权至今，他上次露面是本月9日在莫斯科庆祝苏联战胜纳粹的胜利日（Victory Day）。他上周缺席了俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）主持的午宴和其他数场活动。

白俄反对派领袖季哈诺夫斯卡娅（Svetlana Tikhanovskaya）在推特上呼吁白俄人民做好准备，她说：「这对我们而言只意味一件事：我们应为每种可能状况做好准备。让白俄罗斯转向民主道路，防止俄罗斯干预。我们需要国际社会积极主动提供协助，而且动作要快。」

季哈诺夫斯卡娅已在2020年大规模反政府抗议后逃往邻国立陶宛。

有关鲁卡申柯多日未公开露面一事，他的发言人不愿多谈。

鲁卡申柯去年允许莫斯科在白俄领土进行部署，以利入侵乌克兰。

© 2023 AFP