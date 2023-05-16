前助理控朱利安尼性侵 求偿3.7亿元

（法新社纽约15日电） 前纽约市市长朱利安尼，今天被过去的助理邓菲指控，对她做出「范围广泛的性侵害、性骚扰」行为，并求偿1000万美元（新台币3亿787万元）。

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邓菲（Noelle Dunphy）也指控朱利安尼（Rudy Giuliani）拖欠薪资，并「在酒后发表具性别歧视、带有种族主义和反犹太主义的言论」，让她的工作环境「令人难以忍受」。

诉状中提到，曾担任美国前总统川普私人律师的朱利安尼，经常在开扩音接听时任总统川普等高知名度友人和客户来电时，要求邓菲为他口交。

根据这个向纽约州法院提起的诉讼，邓菲2019年1月起担任朱利安尼的商业发展负责人，年薪100万美元。

邓菲声称，几乎在她开始为朱利安尼工作后，就马上开始对她有上述的不当行为。

诉状中指：「朱利安尼明确表示，满足他的性需求是邓菲的工作，也是她作为他的法律代表的必要条件。朱利安尼几乎随时随地都会有性需求。」

诉状并称，78岁的朱利安尼「违背她的意愿」，强迫邓菲在他的公寓进行口交。

诉状也称，朱利安尼「经常要求她（邓菲）裸体、穿他帮她买的比基尼或有美国国旗图案的热裤工作」。

诉状提到，朱利安尼时常在床上打视讯电话给邓菲，且他很明显是在白色被单下抚摸自己。

邓菲也声称，朱利安尼说她的薪水「不得不延后支付」，且任用她一事得保持「秘密」，直到他的离婚诉讼结束为止。

这起诉讼要求朱利安尼赔偿1000万美元。

朱利安尼的发言人在发给美国媒体的声明中表示，朱利安尼「强烈且全盘否认诉讼中提及的指控，并计划对这些控诉彻底进行辩护。」

发言人说：「这单纯是（对朱利安尼的）骚扰及敲诈勒索。」

朱利安尼曾任纽约市长8年，他因领导这个美国金融中心走过2001年9月11日发生的恐怖攻击事件，获得全国一致赞赏。

但他的声誉近年来一落千丈，很大一部分原因是他为川普帮腔，称川普2020年大选胜利被偷走。

© 2023 AFP