前执行长指矽谷银行突倒闭 因社群媒体引发挤兑

（法新社纽约15日电） 美国矽谷银行（Silicon Valley Bank）突然倒闭，前执行长贝克（Gregory Becker）将这归咎于「社群媒体引发的挤兑」。

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矽谷银行今年3月突然倒闭，预料贝克明天将面临美国联邦参议院银行委员会（Senate Banking Committee）的严厉质询。

贝克发表书面声明为矽谷银行的风险管理措施辩护，并提到，在联邦准备理事会（FED）为了对抗通货膨胀而突然改变货币政策等不可抗力之下，矽谷银行也是受害者。

贝克的部分书面声明聚焦于3月8日发生的事件，当时矽谷银行宣布卖出210亿美元的资产以筹措因存款大量外流而减少的现金，导致18亿美元的亏损。

贝克说，矽谷银行当时「流动性和资本都充足」。

但当天稍晚，银门银行（Silvergate Bank）宣布将自行结束营业并清算，贝克形容这是压垮矽谷银行的最后一根稻草。

尽管这两家银行「非常不同」，2月一篇报纸文章仍提到矽谷银行，文中讨论了两家银行的证券投资组合。

贝克在证词中说：「银门银行的失败，以及外界将两家银行连上关系，导致谣言和误解很快在网路上传开，史无前例的银行挤兑就此展开。」

矽谷银行3月10日被联邦监管机关接管。

© 2023 AFP