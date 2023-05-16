印尼村民控军方侵权 缠讼埃克森美孚逾20年终和解

（法新社纽约15日电） 埃克森美孚公司（ExxonMobil）与印尼亚齐省（Aceh）村民之间的一桩长年诉讼，今天达成和解；村民指控印尼军官为提供埃克森美孚安全保障而侵犯人权。

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原告律师所提联合呈文指出，双方同意解决「所有问题」，但未公开协议条款。

印尼亚齐省11名村民于2001年提告，指自己是印尼军方在1999年至2003年间侵犯人权行为的受害者，包括性侵、殴打和非法拘留。

此案原定今年5月24日开庭审判。

原告律师佛莱兹曼（Agnieszka Fryszman）表示：「我们的委托人…勇敢地与世界上最大、最赚钱的公司缠斗了20多年。」

「我们很高兴在开庭前夕，能够为委托人及其家人争取到一定程度的正义。」

原告并未公开姓名。律师事务所新闻稿指出：「他们提起这桩诉讼时，让自己和村民们都面临了严重威胁。」

埃克森美孚公司发言人告诉法新社：「公司谴责任何形式的侵犯人权行为，包括本案所针对的印尼军方的行为。」

发言人说：「必须说明的是，虽没有任何公司员工直接伤害原告的指控，但和解协议能让相关各方有个了结。」 （译者：纪锦玲）

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