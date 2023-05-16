国际能源总署：俄油4月出口创俄乌战争后新高

（法新社巴黎16日电） 国际能源总署（IEA）今天指出，尽管受到西方制裁，俄罗斯4月石油出口仍增长至入侵乌克兰以来的最高水准，增多17亿美元的收入。

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法新社报导，总部位于巴黎的IEA表示俄国上月出口量日增5万桶达830万桶，研判莫斯科并未完全兑现他们所扬言的大幅减产。

IEA在本月的石油市场报告中表示，实际上「俄罗斯可能正在增产，以弥补收入损失」。

俄国4月份的石油出口收入增加17亿来到150亿美元。然而这个数字较2022年同月下降27%。IEA还说，俄罗斯石油和天然气产业的税收较去年同期锐减64%。

七大工业国集团（G7）和澳洲已与欧盟协调，针对俄罗斯石油产品和原油设定价格上限，以压缩俄国侵乌战争的主要资金来源。欧盟还对俄国关键的石油出口实施禁运。

莫斯科则扬言将断供遵照西方实施价格上限的国家和公司。

莫斯科宣布每天减产50万桶，而包括沙乌地阿拉伯在内的石油输出国家组织与结盟油国（OPEC+）也同意减产。

IEA表示，4月的俄罗斯原油产量「大致稳定」维持在每日960万桶，5月俄国必须每日再减产30万桶，才能让减产达标。

IEA指出，中国和印度占俄油出口目的地近80%。

随中国结束近3年来的防疫封控措施，预计也将提振今年的全球石油需求。IEA已将2023年全球石油需求增长预测上调至平均1.02亿桶/日。

根据IEA的报告，「中国的需求复苏持续超出预期，该国在3月创下1600万桶/日的历史新高。」

© 2023 AFP