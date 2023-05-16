战后最大宗艺术品窃案 5人遭德国法院判刑

（法新社德勒斯登16日电） 德国法院今天判处犯罪集团5名成员最高6年3个月徒刑，罪名是从德勒斯登一间博物馆偷走无价的18世纪珠宝。媒体形容，这是现代史上规模最大的艺术品窃盗案。

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2019年11月25日，窃贼闯入位于德国东部城市德勒斯登（Dresden）的绿穹珍宝馆（The Green Vault Museum），窃取至少3套18世纪初、总价超过10亿欧元的珠宝，包括钻石与红宝石。后来其中4名被告达成认罪协商，换取追回部分赃物。

遭到定罪的是以柏林为大本营的雷莫家族（Remmo clan）成员，该家族因为与德国组织犯罪的关系网络而恶名昭彰。

德勒斯登法院以武装抢劫、加重纵火和严重身体伤害等罪名，分别判处其中3人不到6年至6年多徒刑。另外2人犯案时尚未成年，分别被判处5年和4年4个月徒刑。

第6名被告被无罪开释，因为他提出有力的不在场证明，显示案发当时他在柏林一间医院接受急诊手术。

然而，上述认罪协商招致外界批评。柏林检察官协会主席克尼斯佩（Ralph Knispel）指出，检方并未要求被告揭露其同谋，以换取较轻刑罚。

截至目前，约有40名据信参与策划本案的嫌犯仍遭通缉。

© 2023 AFP