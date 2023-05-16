气旋摩卡袭缅甸 迄今已酿60死

（法新社仰光16日电） 根据缅甸地方领袖和军政府支持的媒体，热带气旋摩卡（Mocha）造成的死亡人数于今天增至60人。目前村民正试图收拾残破家园，同时等候外界的援助和支持到来。

广告 继续浏览后续

摩卡14日登陆时风速高达每小时195公里，导致电塔倒塌、木造渔船化为碎片。

地方领袖在现场告诉法新社，若开邦（Rakhine）的布马村（Bu Ma）和邻近的空多卡村（Khaung Doke Kar）至少有41人死亡，当地居民多为被压迫的穆斯林少数族裔洛兴雅人。

根据缅甸广播电视台（MRTV），若开邦首府实兑（Sittwe）以北的拉德堂镇（Rathedaung）某村庄发生寺院倒塌事故，造成13人死亡；邻村也有一名女子因建物倒塌丧生。

实兑市附近的布马村首长卡罗（Karlo）说：「死亡人数还会增加，因为失踪人数超过100人。」

在附近有一名66岁父亲在女儿坟前祈祷，她的遗体今天上午才刚被发现。

这名父亲告诉法新社：「气旋来之前我身体状况不好，所以我们拖到迁离的时间。我们想移动的时候，浪马上就来卷走我们。我刚才在村子的湖里找到她的遗体，马上将她下葬，我想不出任何话来表达我的失落。」

法新社记者表示，海岸边还有其他居民沿路寻找被暴潮卷走的家人。

缅甸国营媒体昨天报导有5人死亡，但未提供细节。

© 2023 AFP