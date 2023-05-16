涉及柴油门诈欺案 奥迪前执行长史塔德勒认罪

（法新社慕尼黑16日电） 奥迪前执行长史塔德勒今天在他涉及的「柴油门」诈欺审判中认罪，承认他在得知这个骗局后，仍允许继续销售装有排气作弊软体的车辆。

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史塔德勒（Rupert Stadler）在慕尼黑地方法院承认罪责，是认罪协议的一部分，将使自2020年以来一直受审的史塔德勒逃脱牢狱之灾。

2015年奥迪（Audi）母公司福斯汽车集团（Volkswagen）爆发了「柴油门」丑闻，被控捏造柴油车排气数据，史塔德勒目前是该丑闻中已认罪的最高阶前主管。

史塔德勒的律师索尔-葛罗尔（Ulrike Thole-Groll）在声明中告诉法庭，丑闻爆发后，「在解决柴油问题的过程中」，史塔德勒「疏于」告知商业伙伴装有所谓「减效装置」（defeat device）的汽车仍在市场销售。

她说，史塔德勒在这过程中「接受装有非法软体的车辆会继续销售」。

当法官询问这项陈述是否属实时，史塔德勒回答说：「是的。」

德国汽车巨擘福斯汽车集团的子公司不仅包括奥迪，还包括保时捷(Porsche)、斯柯达（Skoda）和喜悦汽车（SEAT），福斯在2015年9月已承认透过安装软体，来操纵全球1100万辆柴油车的排气量。

这项「减效装置」可使车辆受测时废气排放量少于道路实际排放量。

现年60岁的史塔德勒过去一直否认有不法行为。

但他的辩护团队5月稍早宣布，史塔德勒已经接受认罪协议，以换取最多两年的缓刑。（译者：林沂锋/核稿：陈正健）

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