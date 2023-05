灾难日75周年 巴勒斯坦人齐聚示威

(法新社巴勒斯坦自治区雷马拉15日电) 数以千计来自约旦河西岸、巴勒斯坦自治区的民众,今天手中挥舞巴勒斯坦旗帜示威,象徵以色列建国的「灾难日」(Nakba)已届满75周年。

广告 继续浏览后续

根据联合国统计,1948年有超过76万名巴勒斯坦人逃离或被逐出家园。

抗议者在巴勒斯坦自治政府所在的雷马拉(Ramallah),手举写着「回归」的黑色布条,同时高举旧钥匙图像,象徵巴勒斯坦人的困境并要求承认他们回归故土的权利。

今年「灾难日」纪念活动的时间点,适逢以巴冲突紧张局势加剧之际,今年年初以来已有超过170人在双方冲突过程中丧命。

以色列与武装团体上周在被封锁的加萨走廊(Gaza Strip)进行为期5天的战斗,造成35人丧生,死者几乎全是巴勒斯坦人。

以色列1948年5月14日建国之前,联合国曾于1947年11月投票,将英国委任统治下的巴勒斯坦托管地一分为二,包括一个犹太国以及一个阿拉伯国。

以色列宣布建国的第2天,就遭5支阿拉伯国家的军队攻击,但在随后的战争中,以色列击败了阿拉伯联军。

联合国(UN)去年11月通过一项决议后,今天首次在美国纽约总部纪念「灾难日」。

巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯(Mahmud Abbas)在联合国巴勒斯坦人民行使不可剥夺权利委员会(UN Committee on the Exercise of the Inalienable Rights of the Palestinian People)的特别会议中,以阿拉伯语发表谈话。他所属的「巴勒斯坦国」拥有联合国观察员地位。

阿巴斯说:「根据国际法及国际决议,我们今天正式提出要求,确保以色列尊重这些决议或暂停以色列的联合国会员资格。」

阿巴斯说:「以色列这个占领势力持续占据并侵略巴勒斯坦人民,更持续否认灾难日,拒绝接受关于巴勒斯坦难民返回家园的国际决议。」

© 2023 AFP