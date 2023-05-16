白宫前顾问出线 当选国际移民组织首位女秘书长

（法新社日内瓦15日电） 前白宫顾问波普今天当选联合国国际移民组织首位女性秘书长，她承诺将采取更「全面性」方式协助移民。

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目前是国际移民组织（International Organization for Migration, IOM）副秘书长的波普（Amy Pope）今天在激烈的竞选中，击败她的上司、前欧盟执委维托里诺（Antonio Vitorino），当选该组织首位女性秘书长。

法新社报导，国际移民组织在声明中表示，175个成员国选出波普担任秘书长，任期5年。她将于10月1日成为该组织第一位女性首长。

波普当选后告诉媒体「这是非凡的一天」，并强调「就我们组织可以做的工作而言，这是一个令人难以置信的时刻」。

49岁的波普说，全世界有1亿多人因冲突和灾难而流离失所，此外还有许多移民是为了追求更好的生活。

路透社报导，波普说：「在冲突、贫困和气候变迁等因素的影响下，为了使我们成为一个成功的组织，我们将做更多的工作。」

「重要的是，我们要从更全面性的角度看待移民问题，更积极地使用我们的数据。」

波普说，她希望国际移民组织利用数据来分析人们为什么迁移，并好好地了解人们可能被迫迁徙的地方。（译者：林沂锋/核稿：刘淑琴）

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