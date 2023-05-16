纽西兰旅馆火灾已知6死 房客跳窗保住一命

（法新社威灵顿16日电） 纽西兰首都威灵顿（Wellington）市中心一栋4层楼的旅馆今天凌晨发生火灾，至少6人丧生、11人下落不明。幸存房客回想起火灾现场仍余悸犹存，有人甚至跳窗保命。

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威灵顿的Loafers Lodge旅馆上方楼层于午夜过后不久冒出浓浓黑烟，当局派出80名消防员和20辆消防车抢救，目前已知至少6人死亡、52人获救，还有11人下落不明。

威灵顿救护车服务单位指出6人送医，1人伤势严重，另有15人在现场接受治疗。

2楼房客阿丹（Tamrat Isse Adan）称逃跑时周遭伸手不见五指。他告诉纽西兰新闻媒体Stuff：「当我从厕所出来时，到处都弥漫着烟味、烟雾…人们四下逃窜。我赶紧回到房间，带上我的外套和手机，就这样。」

阿丹说，旅馆里的烟雾报警器平时就响得非常频繁，令他没有意识到真有火灾发生。

消防部门称大火发生时，这座建筑物里约有90人。

纽西兰总理希金斯（Chris Hipkins）称这场火灾是「彻头彻尾悲剧」。当被问及死亡人数时，希金斯说「我得先前得知已有6人罹难，但看来可能还更多」。

他表示，在紧急救援部门找到遇难者遗体前，都无法得知最终死亡人数。他还指出，旅馆里住着许多轮班工人，因此很难得知火灾发生时建筑物里究竟有多少人，但允诺「彻查」这场灾难。

希金斯说：「未来有可能检测这栋建筑物是否完全符合应遵守的规范，但显然目前重点是支持消防人员。」

警方表示目前起火原因仍「不明」，他们将与消防部门共同调查厘清。

© 2023 AFP