结束罹癌妻命英老翁赛普勒斯出庭 协助自杀或谋杀？

（法新社尼柯希亚15日电） 移居欧洲岛国赛普勒斯的英国退休男子遭控谋杀罹患绝症的妻子，他今天出庭时表示，是在妻子一再「哀求」下，才不情愿地结束她的性命。

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现年75岁的韩特（David Hunter）承认于2021年12月18日晚上在家中徒手闷死妻子。韩特是领养老金的英国退休矿工，与妻子定居赛普勒斯西南部滨海小镇巴福斯（Paphos）郊外。

韩特告诉巴福斯刑事法院：「我不想这样做，我说『不』。」他表示，自己最终仍在妻子「哭求之下」同意。

安乐死在信奉东正教为主的赛普勒斯属禁忌，由于没有协助自杀相关法律，这是一起前所未见的案件。若遭定罪，韩特将面临25年监禁。

韩特表示，74岁妻子珍妮丝（Janice）罹患血癌并接受输血治疗。2021年12月结束生命前已经没办走楼梯上楼，两人只能睡在家中一楼的躺椅上。珍妮丝一再要求韩特结束她的性命。

韩特表示，他也曾祈求能够改变妻子寻死念头的「奇迹或好事情发生」，并强调相关行动未经事先计划。他最终默许妻子的愿望，在起居室闷死了她。

青少年时期就相恋的这对夫妻已经在一起59年。

事发后韩特服用过量处方药并且饮酒企图自杀，被警方发现后，他被送进精神病院10天。

帮助海外英国公民的法律扶助组织「海外法律谘询」（Justice Abroad）负责人波拉克（Michael Polak）是韩特的委任律师。波拉克表示：「今天对戴维（韩特的名字）来说是情绪激动、非常艰难的一天。不过，终于能够解释发生过的事，也让他如释重负。」

波拉克表示，今天的证词展现出「戴维有多爱他的妻子」。

韩特此前不承认谋杀指控，以协助自杀进行抗辩，但检察官哈吉季鲁（Andreas Hadjikyrou）向法庭表示，没有证据证明这对夫妻合意。

审判明天继续进行，届时将传唤更多证人出庭作证。（实习编译：简颖雅/核稿：何宏儒）1120516

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