美披露部署1419枚核弹头 吁俄罗斯跟进公布

（法新社华盛顿15日电） 美国今天公布核武库资料，同时敦促俄罗斯跟进办理。俄国政府今年2月宣布暂停参与「新战略武器裁减条约」（New START Treaty），这是美俄之间最后一项武器管制条约。

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俄罗斯去年2月入侵乌克兰，与西方国家关系每况愈下。在俄国宣布暂停参与美俄2010年签署的「新战略武器裁减条约」后，美国也于3月表态不再分享资讯，但今天公布核武库资料，显示美方态度大转变。

美国国务院在声明中表示：「美国仍认为，核武国家之间的透明度对于减少误解、误判和代价高昂军备竞赛的可能性极为重要。」

「美国呼吁俄罗斯联邦遵守具有法律约束力的义务，恢复彻底执行『新战略武器裁减条约』和其中所有有助稳定的透明度和查核措施。」

国务院表示，公布资料属自愿性质，截至3月1日，美国共部署1419枚核弹头。这个数字比2022年3月的1515枚来得少，仍在条约限制的1550枚范围内。

美国的核弹头装载在662枚洲际弹道飞弹及其他运载系统上，比去年的686枚洲际弹道飞弹少，仍在条约限制的700枚范围内。

俄罗斯去年通报，俄方共部署1474枚核弹头，共526套战略运载系统。

美国维持总数800套运载系统的库存，包括尚未部署的数量；这个数字与去年一样，也是条约允许持有的上限。

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