解决海地派遣部队僵局 UN秘书长：须有可靠计画

（法新社纽约联合国总部15日电） 联合国秘书长古特瑞斯今天表示，国际为了是否要派遣安全部队前往海地稳定局势而陷入「僵局」，但若为这个饱受蹂躏国家的政治未来找到可靠计画，僵局就可能打破。

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古特瑞斯（Antonio Guterres）和海地领导人数月来持续催生稳定这个西半球最穷国的新国际任务团。海地2016年以来就未举行全国选举，帮派暴力猖獗，公共卫生状况不断恶化，政治局势不稳。

古特瑞斯今天在牙买加首都金斯敦（Kingston）和牙买加总理霍尼斯（Andrew Holness）举行联合记者会时表示：「有能力的国家，确实有些不愿意领导这种行动。」

古特瑞斯将当前状况形容为「僵局」，「在我看来，克服这种不情愿的唯一方法…就是建立可信的政治进程」。

古特瑞斯说：「我们有一个政治问题，需要把不同的利害关系者聚集在一起，找到让合法政府得到所有人承认的政治途径。」

加拿大、美国和法国等国已表示他们支持干预，但至今没有一国提出要负责领导。

派遣武装部队的提议，在海地民众和联合国安全理事会都未获得一致支持。

© 2023 AFP