马克宏指法不供战机予乌 但愿协助培训飞行员

（法新社巴黎15日电） 法国目前不考虑运送战机给乌克兰，即便如此，该国总统马克宏今天表示，他们对替乌国培训战机飞行员方面「持开放态度」。

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前1天，乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）刚访问巴黎，是乌国去年2月遭俄罗斯入侵以来，第二度进行这类出访行程。

马克宏在接受法国电视一台（TF1）访谈时说：「我们在培训飞行员一事上持开放态度，其他欧洲国家也都准备好了。我想与美国的讨论也正在进行当中。」

马克宏（Emmmanuel Macron）补充说：「培训行动现在就能展开。」他并未提供进一步细节。

经过数个月的胶着，乌克兰已准备好采取行动来收复被俄罗斯占领的土地，目前正加强寻求军事援助，以利乌军备战。

泽伦斯基几个月以来一直在敦促盟邦提供诸如美国F-16这类现代化战机给乌国，但北大西洋公约组织（NATO）目前为止尚未同意运交任何这类战机给乌国。

一个亲近法国空军司令部的消息来源2月告诉法新社说，理论上，法国可以把最近退役的13架幻象2000C战机（Mirage 2000-C type）运交给乌克兰，但培训乌克兰飞行员开这些战机的时间可能会太长。

马克宏昨天与泽伦斯基发布共同声明说：「未来几周，法国将配备数十辆装甲车和AMX-10RC在内的轻型战车给多个营，并提供相关训练。」

在接受TF1采访时，马克宏婉拒提供更多细节，仅说「我们决定提供更多弹药」。

法国同时决定帮助乌克兰「训练他们的兵力和负责反攻的营队」，并协助「修复车辆和大炮」。

马克宏说：「法国的立场仍旧相同，就是要助乌克兰抵抗（俄罗斯）。现在事关重大，因为这次反攻行动的成功，是决定建立持久和平的关键。」

© 2023 AFP