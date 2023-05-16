2022年全球有纪录处决883人 创2017年来新高

（法新社伦敦16日电） 根据国际特赦组织（Amnesty International）今天发布的报告，去年全球有纪录的处决人数达到883人，创下2017年以来新高，其中特别谴责中东及北非执行死刑数量激增。

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国际特赦组织表示，目前已知仍执行死刑的20个国家中，2022年的执行死刑数比2021年激增53%，其中并不包括在中国秘密处决的「数以千计」囚犯，但涵盖沙乌地阿拉伯一天内处决的81名死囚。 据信中国在执行死刑数量排名中居首，处决人数高于伊朗的576人、沙乌地阿拉伯创30年来新高的196人、埃及24人以及美国18人。 国际特赦组织在年度报告中表示，北韩及越南也广泛执行死刑，但相关数据和中国一样不透明。

报告指出，中东和北非国家犯有国家准许的「滥杀潮」，其中沙乌地阿拉伯、伊朗和埃及处决的人数激增。

报告还表示，尽管官方对异议人士的镇压是死刑数攀升的因素之一，仍有近40%死刑涉及与毒品相关的罪行，其中11起发生在新加坡。国际特赦组织认为，这已违反「国际人权法」（international human rights law）只许对涉及故意杀人相关罪行者执行死刑的规定。

不过，国际特赦组织也从去年部分或完全废除死刑的6个国家中，看见「一线希望」，包括中非共和国、赤道几内亚共和国、哈萨克共和国、巴布亚纽几内亚、狮子山共和国以及尚比亚共和国。

© 2023 AFP