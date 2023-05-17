中国一带一路议题 义大利审慎因应

（法新社罗马16日电） 义大利总理梅洛尼（Giorgia Meloni）本周将会晤七大工业国集团（G7）领袖，盟国将致力确保罗马当局已准备好退出北京的「一带一路」倡议。

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债务缠身的义大利2019年成为已开发民主大国中，唯一签署中国一带一路计画的国家，批评者谴责这个计画旨在购买政治影响力、具掠夺性的「特洛伊木马」。

义大利与中国的一带一路协议将于明年3月自动续签，除非义大利在今年底前退出，但退出绝非易事。

梅洛尼所属的极右翼「义大利兄弟党」（Brothers of Italy）去年9月赢得大选，该党热衷于展现罗马当局对美国、北约和欧盟的忠诚。

梅洛尼在能否拿到第一份白宫邀请函方面，也面临国内的压力，因为政治观察家认为义大利与中国间具高度象徵意义的一带一路协议，将成为一大潜在障碍。

梅洛尼在去年竞选期间表示，与中国达成协议是个「严重的错误」，义大利现任国防部长也表示，「不太可能」续约一带一路。

然而，为防激怒北京当局、令义大利企业冒着被报复的风险，罗马当局对此态度相当谨慎；在COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情和俄罗斯因俄乌战争遭遇制裁下，义大利企业已备受冲击。

梅洛尼上周表示，目前尚未做出任何决定，并称这种情况「必须非常谨慎地因应」。

在日本广岛举行的G7峰会中，与会领袖将就中国日益增长的军事和经济实力方面，寻求达成相同共识。

一名政府消息人士告诉法新社，义大利不会在本次G7峰会发表声明，但预计会在不加剧紧张局势的情况下，针对如何与中国保持距离进行闭门讨论。

© 2023 AFP