乌克兰称在巴赫姆特两翼击退俄军

（法新社基辅16日电） 乌克兰当局今天表示，已将俄罗斯军队从巴赫姆特（Bakhmut）的两翼击退，但也承认俄军正在这个陷入困境的城镇内部推进。

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乌克兰国防部副部长马里亚尔（Ganna Maliar）表示，乌克兰已从俄国在巴赫姆特周围的钳形攻势中夺回约20平方公里的土地。巴赫姆特是俄国入侵行动的中心。

马里亚尔在社群媒体上指出：「与此同时，敌方在巴赫姆特内部进行了某种程度的推进，并正以炮火摧毁这个城镇。」

乌克兰地面部队指挥官瑟尔斯基（Oleksandr Syrskyi）稍早曾表示，他已探访了巴赫姆特附近的部队，颁奖给这些参与俄国全面入侵以来这场时间最长战役的部队。

瑟尔斯基说道：「瓦格纳集团（Wagner）的成员进入巴赫姆特，就如同老鼠进了捕鼠笼。」瓦格纳集团为俄罗斯佣兵组织。

英国国防部表示：「在过去4天里，乌克兰军队在战术上取得进展，稳定了巴赫姆特的两翼，并将其化为优势。」

同一日，瓦格纳集团首脑普里格津（Yevgeny Prigozhin）在俄国军事部落客分享的一段影片中表示，一名美国志愿者在东部与乌军并肩作战时丧生。

普里格津说道，「这位美国公民来和我们见面了」，并展示他声称为美国人的一具遗体。目前还不清楚这段影片是在何时何地拍摄。

© 2023 AFP