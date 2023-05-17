乌称成功拦截6枚匕首飞弹 俄：没发射那么多

（法新社莫斯科16日电） 俄罗斯今天凌晨密集空袭乌克兰首都基辅，乌克兰称其防空系统击落所有18枚飞弹，包括6枚「匕首」极音速飞弹，莫斯科否认这番说法。

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俄罗斯国防部长萧依古（Sergei Shoigu）告诉俄罗斯新闻社（Ria Novosti）：「俄罗斯发射的『匕首」（Kinzhal）飞弹数量，没有（乌克兰）所说被他们射下来的那么多。」

乌克兰今天稍早表示，已击落其中6枚飞弹；这些飞弹是俄罗斯加强远程打击能力的关键武器。

乌克兰国防部长列兹尼科夫（Oleksiy Reznikov）说：「乌克兰空军取得另一个令人难以置信的成功！」

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）透过视讯会议告诉欧洲理事会（Council of Europe），连夜朝乌克兰领土发射的俄罗斯飞弹已「百分之百」遭到拦截。

俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）曾宣称匕首飞弹「举世无敌」，是一种几乎无法拦截的超级武器。

乌克兰表示，乌军5月初透过上个月交付给基辅的强大美国爱国者防空系统，首次击落一枚俄罗斯飞弹。（译者：刘文瑜/核稿：蔡佳敏）

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