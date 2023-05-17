厄瓜多总统解散国会提前选举

（法新社厄瓜多基多17日电） 厄瓜多总统拉梭（Guillermo Lasso）因涉嫌贪污而面临国会弹劾之际，今天发布命令解散立法机构，此举意味着厄瓜多将提前进行国会和总统选举。

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总统办公室在宣布解散国会时发布声明表示，拉梭「鉴于严重的政治危机和国家动荡而解散国民议会」。

此前一天，拉梭针对他的弹劾案提出抗辩，他否认贪污指控，并称他的政府是为造福国家而根据主计长的建议，对他上任前几年签署的合约进行修改。

尽管国会监察委员会在听取反对派国会议员、官员和拉梭律师的证词后，在报告中表示不建议进行弹劾，多数议员仍支持一项决议，指责拉梭允许贪腐合约持续进行。

拉梭在一段影片中说道：「这是一个民主的决定，不仅因为它符合宪法，它还将权力交给厄瓜多人民…在下次选举中决定他们的未来。」

在同一段影片中，拉梭还下令推动税务改革，表示这将降低厄瓜多人民的税负。

厄瓜多的宪法载入了一项原则，允许拉梭在特定情况下要求举行总统和国会选举，这些状况包括当立法机构阻碍政府的运作时。

选举法庭须在国会解散7日内决定举行选举日期，拉梭将可继续担任总统至多6个月。

一些议员表示，任何解散国会行动都是违宪的，他们将拒绝遵守。

© 2023 AFP