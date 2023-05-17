吁欧洲挺台 特拉斯：你们的未来就是我们的未来

（法新社台北17日电） 英国前首相特拉斯今天表示，台湾身处民主前线，自由世界应对台展现支持；她指出，从天安门事件、香港问题可见中国不守承诺，如今台湾面临中国威胁，自由阵营应主动采取行动，否则「没有自由的民主，什么都不是」，并说「你们的未来就是我们的未来」。

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英国前首相特拉斯（Liz Truss）16日至20日访台，今天应远景基金会邀请，在台北发表演讲，外交部长吴钊燮、美国全球妇女议题无任所大使柯里（Kelley Currie，另译：柯莉）、日本前防卫副大臣中山泰秀、远景基金会董事长陈唐山、执行长赖怡忠出席活动。

特拉斯致词时表示，自己一直想要访台，但过去担任首相期间受到限制无法成行，如今顺利抵访感到高兴与荣幸。

特拉斯说，在威权阵营及民主阵营对立之际，台湾身处民主前线更显重要，挑战就在不远处，因此此行访台正是表达英国或欧洲国家与台湾人民同在，确保台湾的成功故事能持续下去。

特拉斯表示，台湾在世界多个领域皆为佼佼者，不论在半导体领域或珍珠奶茶产业都带给世界广大影响力，西方国家可借镜台湾经验学习优点。

她举例，1989年天安门事件、香港国安法带来的影响，以及新疆维吾尔族受到迫害，以此可见中国并不信守承诺；如今中国频繁以军机舰侵扰台湾、对台进行认知作战，特拉斯认为，欧洲国家应主动采取行动，对于中国带有威胁的举动有所反应，「因为没有自由的民主，什么都不是」。

英国成功加入跨太平洋伙伴全面进步协定（CPTPP），这是英国2020年正式脱欧后参与的最大规模贸易协定。特拉斯表示，期许台湾申请进程能顺利，呼吁各国支持台湾加入CPTPP，因英国、日本及加拿大与台湾在经贸领域深化合作势必有所助益。

特拉斯指出，对于中国阻挠和威胁，欧洲国家不应袖手旁观，不仅要展现对台支持，更应对中国问责，民主世界必须携手同行，「因为你们的未来就是我们的未来」。

© 2023 AFP