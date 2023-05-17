欧洲为乌克兰建战损登录平台 替日后索赔铺路

（法新社冰岛首都雷克雅维克17日电） 欧洲领导人今天替乌克兰建置战损登录平台，称此系统「具有历史意义」，且是使俄罗斯为发动战争付出代价的第一步。

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46国组成的欧洲理事会（Council of Europe）制定战损登录（register of damages）平台，是为了替将来可能对俄罗斯领导人提起的诉讼提供证据纪录，进而为索赔奠定基础。

欧洲理事会峰会正在冰岛召开。欧洲理事会秘书长布瑞克（Marija Pejcinovic Buric）于会议第2天表示，这个平台是踏出「迫切必要的第一步」，以确保能「替战争受害者伸张正义」。

布瑞克还表示，截止今天稍早已有40个国家签署参加战损登录平台的创建，包括美国和其他所有的七大工业国集团（G7）成员国。另有3个国家正在完成签署的内部程序。

布瑞克和其他领导人强调，欧洲理事会以外的国家也可以支持这个平台。欧洲理事会是一个独立于欧盟之外，但所有欧盟成员国均参与的泛欧洲权力组织。

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）昨天在峰会开幕式播放的录影演说中提到：「没有正义就没有可靠的和平」。

作为欧洲理事会的一员，乌克兰对于建置战损登录平台的倡议表示强烈欢迎。俄罗斯则是在去年全面入侵乌克兰后，被开除欧洲理事会的会籍资格。

数个欧盟国家支持乌克兰成立国际特别法庭的要求，以对俄国侵乌罪行进行审判。

总部位于荷兰海牙的国际刑事法院（ICC）于3月对俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）发布逮捕令，指控他非法将乌克兰儿童带出境。

战损登录平台也将设立在海牙，并在乌克兰开设卫星办事处，会详细纪录俄罗斯在战时造成的损害和破坏。

欧洲理事会在声明中表示，战损登录平台最初将成立3年，并称平台「将替遭到俄国侵略的受害者，提供未来的国际全面性索赔机制铺路」。

© 2023 AFP