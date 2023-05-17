欧洲理事会宣布设乌克兰战损登录平台

（法新社冰岛首都雷克雅维克16日电） 46国组成的欧洲主要人权组织「欧洲理事会」今天在冰岛首都雷克雅维克召开峰会时，建立「战损登录」平台记录俄罗斯对乌克兰的战争破坏，以利日后求偿。

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包括法国总统马克宏（Emmanuel Macron）和德国总理萧兹（Olaf Scholz）在内的欧洲理事会（Council of Europe）领袖强调，莫斯科必须对入侵乌克兰至今15个月期间造成的伤害和破坏负责。

将在海牙设立的战损登录（register of damages）平台，旨在记录俄罗斯侵略乌克兰造成的有形损失。

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）在两天峰会开始时的影片讲话中说，「没有正义就没有可靠的和平」，战损登录为「全面的补偿机制」奠定了基础。

但泽伦斯基表示，现在针对乌克兰的弹道飞弹和无人机攻击，显示「俄罗斯正非常努力地提高杀伤能力」。

因此，乌克兰需要「额外的防空系统和飞弹━我们还需要更多战机，没有它们，任何防空系统都不会完美」。

泽伦斯基旋风访问欧洲主要国家之后，发出上述呼吁。德国、法国和英国承诺提供更多军事支援，法国和英国还表示将训练乌克兰战机飞行员。

但西方国家对向乌克兰提供先进战斗机抱持谨慎态度，因为担心战争会因此升级。

© 2023 AFP