美国众院特别委员会将访英国 寻求合作对抗中国

（法新社华盛顿17日电） 知情人士今天指称，美国众议院美中战略竞争特别委员会议员将访问英国寻求合作。该委员会主席盖拉格表示，他将谈及中国涉嫌窃取西方科技等议题，中共的侵略是全球性问题。

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法新社报导，共和党籍众院美中战略竞争特别委员会（Select Committee on Strategic Competition Between the U.S. and China）主席盖拉格（Mike Gallagher）表示，他将谈及北京涉嫌窃取西方科技及跨境镇压等议题。

盖拉格指出：「中国共产党的侵略是全球性的，美国及英国面临中共构成的经济、军事和意识形态共同威胁。」

他提及：「我期待与（英国）国会及政府的朋友们合作，加强我们的特殊关系，并在全球范围内打击中共的侵略和恶意影响。」

一名与美中战略竞争特别委员会关系密切的人士指称，委员会议员将于19日与英国高级政策制定者会面，包括英国国防大臣华勒斯（Ben Wallace），并且参与安全会议。

共和党在赢得众院选举后，在民主党议员共同支持下，成立了美中战略竞争特别委员会，旨在因应崛起中国构成的「生存威胁」。

© 2023 AFP