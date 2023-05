美国众院特别委员会将访英国 寻求合作对抗中国

(法新社华盛顿17日电) 知情人士今天指称,美国众议院美中战略竞争特别委员会议员将访问英国寻求合作。该委员会主席盖拉格表示,他将谈及中国涉嫌窃取西方科技等议题,中共的侵略是全球性问题。

法新社报导,共和党籍众院美中战略竞争特别委员会(Select Committee on Strategic Competition Between the U.S. and China)主席盖拉格(Mike Gallagher)表示,他将谈及北京涉嫌窃取西方科技及跨境镇压等议题。

盖拉格指出:「中国共产党的侵略是全球性的,美国及英国面临中共构成的经济、军事和意识形态共同威胁。」

他提及:「我期待与(英国)国会及政府的朋友们合作,加强我们的特殊关系,并在全球范围内打击中共的侵略和恶意影响。」

一名与美中战略竞争特别委员会关系密切的人士指称,委员会议员将于19日与英国高级政策制定者会面,包括英国国防大臣华勒斯(Ben Wallace),并且参与安全会议。

共和党在赢得众院选举后,在民主党议员共同支持下,成立了美中战略竞争特别委员会,旨在因应崛起中国构成的「生存威胁」。

