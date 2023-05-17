美国商业盗窃案 来自中国的苹果工程师涉案

（法新社华盛顿16日电） 美国今天宣布对数名中国和俄罗斯人提出告诉，指控他们窃取商业机密并违反禁运规定。

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美国司法部国家安全部门助理部长欧森（Matthew Olsen）公布多起走私、窃取商业机密案；司法部与商务部今年2月成立「破坏性科技打击任务小组」（Disruptive Technology Strike Force）主责这类案件。

欧森指出：「我们在执行美国法律时保持警惕，以阻止敏感技术流向外国对手。」这些案件由全美各地的检察官办公室负责起诉。

根据今天公布的起诉书，来自中国的35岁软体工程师王伟宝（Weibao Wang，音译）2016年至2018年获苹果聘用，他被控窃取与自动驾驶汽车研发相关的软体和其它商业机密。联邦调查人员在2018年搜查其住家，几个小时后，王伟宝便搭上前往中国的班机离开美国。

另一起案件中，美国纽约南区检察官威廉斯（Damian Williams）表示，39岁的乔向强（Xiangjiang Qiao，音译）又名韩森（Joe Hansen），被控违反美国制裁，试图向伊朗运送可用于制造大规模毁灭性武器的「等静压石墨」。

美国当局表示，「等静压石墨」是一种可用于洲际弹道飞弹尖端的高科技材料。

美国官员说，其他刑事案件涉及瓦解所谓的采购网络，这些网络协助俄罗斯情报部门获得敏感的美国军事技术和飞机零件。

© 2023 AFP