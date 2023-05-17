英荷承诺建立国际联盟 对乌克兰提供F16战机

（法新社雷克雅维克16日电） 英国首相苏纳克（Rishi Sunak）和荷兰总理吕特（Mark Rutte）今天承诺，将建立一个「国际联盟」，提供战斗喷射机支援乌克兰。

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欧洲理事会（Council of Europe）在冰岛召开高峰会，苏纳克办公室发言人在一项场边会议后的声明中表示：「首相和吕特总理同意，他们将致力建立（一个）国际联盟，为乌克兰提供空中作战能力，从训练到交付F16喷射机予以全力支持。」

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）昨天在伦敦郊外的契克斯（Chequers）乡村别墅拜访苏纳克后表示，他对于在乌克兰抗俄战争中建立「喷射机联盟」一事非常乐观。

截至目前为止，西方国家一直不愿提供先进喷射机帮助乌克兰掌握制空权。

然而，苏纳克昨天表示，英国正准备开设一所飞行学校来培训乌克兰飞行员。

与此同时，法国总统马克宏（Emmanuel Macron）提出训练乌克兰战机飞行员的可能性，但是排除派战机至乌克兰。

苏纳克的发言人表示，首相「重申他的信念，也就是乌克兰的合法地位就在北大西洋公约组织（NATO）。两位领导人同意盟国提供乌克兰长期安全援助的重要性，以保证他们能够吓阻未来的攻击。」

© 2023 AFP