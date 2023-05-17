获国民党拟徵召参选总统 侯友宜将面临严峻挑战

（法新社台北17日电） 国民党徵召新北市长侯友宜参选2024总统，未来如何兼顾市政与选战，以及两岸等重大论述相对生疏、未曾受到检验，势将成为绿营攻击焦点，加上党内外都须整合，他披上2024战袍后，考验才刚开始。

广告 继续浏览后续

国民党下午召开中常会，党主席朱立伦宣布徵召侯友宜参选2024总统，朱立伦高举侯友宜的手，誓言重返执政，现场掌声、当选声不断，气氛热烈。

侯友宜致词时表示，谢谢大家给他的肯定，更重要的是要谢谢鸿海创办人郭台铭，在经济上做出巨大贡献后，为国为民、团结大家一起打拚的精神，他个人不但敬佩，更愿意团结在一起、携手并进，为中华民国、台湾这块土地，团结胜选。

侯友宜指出，现阶段国家在国际的情势是兵凶战危、国内冲突对立、百废待举，年轻人看不到未来，因此必须大破大立，再次让政党轮替，救国家、救台湾。

侯友宜连说3次要再次让政党轮替，现场掌声与叫好声不断；当侯友宜喊出，要展现破釜沉舟的决心时，现场再度响起掌声。

今年66岁的侯友宜是中央警官学校第45期毕业，曾办过多起重大刑案，屡获破格擢升。前总统陈水扁任内，于2006年升任警政署长，成为警政署史上最年轻的首长，继而担任警大校长，仕途平步青云。

国民党今天终于宣布徵召，先前一直对参选隐晦以对的侯友宜站上2024起跑线，尽管对手、鸿海创办人郭台铭争取提名落败后表达会信守承诺支持他胜选，初步拆解分裂引信，但侯友宜的最后一哩路，严峻挑战才刚开始。

© 2023 AFP