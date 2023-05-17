警方与美国官员：美国车队在奈及利亚东南部遇袭

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（法新社阿布加16日电）奈及利亚警方与1名美国官员表示，枪手今天在奈及利亚东南的安那布拉州（Anambra）袭击美国大使馆车队，造成4人死亡，另有3人遭绑架。华府官员证实此一攻击事件，但表示车队中没有美国人。 奈及利亚警方发言人艾肯加（Tochukwu Ikenga）表示，「车队中没有美国公民。」美国国家安全会议发言人柯比（John Kirby）在华盛顿向记者简报证实这起攻击事件。

艾肯加说，枪手「杀害2名警察机动小组人员和领事馆2名工作人员」，「然后纵火焚烧他们的车辆」。这2名工作人员是大使馆聘用的当地人。

艾肯加在声明中说，「救援／恢复行动」晚间仍在进行中。

柯比表示，「美国大使馆车队遭到攻击。我可以确定，其中并无美国公民」。

美国国务院一名发言人说，「美国驻奈及利亚大使馆人员正与奈及利亚安全部门合作调查中」。

艾肯加指出，现场已部署联合安全部队，但枪手绑架了2名警方干员和1名司机。

奈及利亚官员将攻击事件归咎于分离主义团体「比亚法拉原住民组织」（Indigenous People of Biafra, IPOB），官方认定他们是恐怖主义团体。该组织一再否认涉及暴力事件。

© 2023 AFP