金正恩视察北韩首颗军事间谍卫星 批准行动计画

（法新社首尔17日电） 北韩官方媒体今天报导，北韩领导人金正恩视察了国内首颗军事间谍卫星，并批准这颗卫星的「未来行动计画」。

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北韩中央通信社（KCNA）报导，金正恩昨天在视察前接见了非常设卫星发射筹备委员会。

法新社提到，根据4月18日一篇报导，金正恩当时说，这颗卫星已建造完成，并批准发射。这篇报导刊登前数日，北韩声称发射了1枚新式固体燃料洲际弹道飞弹，意味着北韩被禁止的武器计画出现了重大突破。

分析师说，洲际弹道飞弹发展和太空发射能力之间很多技术互相重叠。

金正恩指控美国和南韩升高他所谓对北韩的「对抗之举」，称北韩将行使自卫权。北韩中央通信社报导，金正恩后来就「批准筹备委员会的未来行动计画」。

发展军事侦察卫星是金正恩2021年勾勒的主要国防计画之一。

北韩去年12月表示，已执行发展间谍卫星的「重要最后阶段测试」，将于今年4月之前完成研发。当时，南韩专家迅速对北韩的成果提出质疑，认为北韩公布的黑白影像品质不佳；据称那些影像是从卫星上拍摄。

平壤方面尚未提到发射日期，但金正恩上月说，卫星将按「计划日期」发射升空。

分析师认为，没有中国或俄罗斯的高科技协助，北韩靠自己的技术从事卫星侦察会相当吃力。

不过，首尔的北韩大学院大学教授梁茂进（Yang Moo-Jin）上月告诉法新社：「由于北韩侦察卫星是先发制人的核打击重要一环，因此对南韩构成严重威胁。」

美国和南韩已加强国防合作以因应这种发展，并出动先进匿踪喷射机和备受瞩目的美国战略设备举行联合军事演习。北韩则视这类演习为侵略前的预演，称这些演习很「疯狂」、是「模拟（对北韩）全面开战」。（译者：徐睿承/核稿：曾依璇）

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