下令公校图书馆禁特定书籍 美国佛州学区挨告

（法新社华盛顿17日电） 出版商企鹅兰登书屋和作家团体美国笔会，今天就佛罗里达州埃斯坎比亚郡公立学校图书馆撤下涉及种族和LGBTQ议题的书籍，对该郡学区提起诉讼。

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根据诉状，被告埃斯坎比亚郡（Escambia）学区和学校董事会下令公校图书馆撤下部分书籍，此举违反保障言论自由的美国宪法第一修正案。

诉状又说：「这些限制和撤下行动，不成比例地针对有色人种或LGBTQ（同性恋、双性恋、跨性别、酷儿）作者的着作，或谈论相关议题的书籍。」

佛州州长迪尚特（Ron DeSantis）是2024年共和党提名总统候选人的可能人选；佛州限制儿童取得特定书籍管道的行动，迪尚特一向是幕后推手。

佛州一直是美国所谓「文化战争」的主要战场，近几个月来已有几十本书籍从图书馆下架，保守派父母和学校董事会认为这些书不适宜儿童阅读。

美国笔会（PEN America）执行长诺塞尔（Suzanne Nossel）在宣布提起诉讼的声明中谴责撤书举动。

她表示：「民主国家的孩子不应被教导书籍是危险的...在埃斯坎比亚郡，州审查员蓄意偷偷将书籍撤下，以打压不同的声音。」

企鹅兰登书屋（Penguin Random House ）执行长马拉维亚（Nihar Malaviya）说：「书籍能让生活变得更美好，尤其是学生应均衡广泛地接触各种观点。」

根据诉状，企鹅兰登书屋出版的书籍至少两本遭禁，包括诺贝尔文学奖得主摩里森（Toni Morrison ）的「最蓝的眼睛」（The Bluest Eye）和作家萨法尔（Sapphire）的小说「Push」，都已从学区内一些图书馆下架，其他书籍也被盯上。

依据美国笔会资料，在2021至2022学年有1648本特定书籍在全美32州遭禁，其中以佛州和德州最多。

© 2023 AFP