世界14顶峰还差2座 84岁登山家挑战第13座失利

(法新社加德满都18日电） 84岁西班牙登山家方坦挑战完登「世界14顶峰」，日前攀登个人第13座时腿部骨折而被迫下撤基地营，已获后送尼泊尔首都加德满都医院接受治疗。

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方坦（Carlos Soria Fontan）希望创下完登「世界14顶峰」最年长者纪录。他已经完成12座，只差最后两座。所谓「世界14顶峰」意指地球上海拔8000公尺以上的14座高山。

方坦之前13度挑战他的第13座目标－8167公尺高的刀拉吉利峰（Dhaulagiri）－都未竟全功。这次又在距离山顶高度不到700公尺处止步。

向导服务公司「七峰跋涉」（Seven Summit Treks ）的古拉干（Thaneshwor Guragain）告诉法新社：「他在海拔超过7500公尺附近发生意外，腿部受伤。」

「他昨天被带到2号营，今天空运后送到加德满都。」

他昨天的脸书贴文表示，团队中一名尼泊尔向导跌倒，这个意外导致方坦腿部骨折。

今天的贴文证实方坦已回到尼泊尔首都接受治疗，并且「谢谢大家的支持」。

他没透露是否打算进行第15次挑战。

方坦在过了50岁生日后不久挑战他的首座海拔8000公尺以上高山－巴基斯坦境内的南加巴背峰（Nanga Parbat）；72岁以前完登第10座，并在77岁以前完成12座。

世界前10座最高峰有8座位于尼泊尔境内，每到春天温暖且风力堪称平静时节，总有数以百计登山家前往探险。

当局今年登山季已核发超过1000张攀登许可证，其中包括申请攀升刀拉吉利峰的37张许可证。

尼泊尔山岳攀登季节从3月到5月，之后气候变差，待在山区并不安全。

© 2023 AFP