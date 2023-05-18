中国－中亚峰会 北京盼填补俄罗斯所留真空

（法新社西安18日电） 中亚国家领导人今天在中国古都西安分别与中国国家主席习近平进行一对一会谈，确保邦谊「历久不衰」，并为区域协议铺路。

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习近平与中亚5国领袖首次举办实体高层会谈为中国与中亚国家建立外交关系31年以来，第一次举行这种峰会。

北京采取攻势，希望填补俄罗斯因乌克兰战争而在前苏联国家留下的真空之际，习近平将自己定位为全球政治家，热衷于将其影响力扩张到远超过边界之外的地区。

美国宾州巴克内尔大学（Bucknell University）政治学与国际关系教授朱志群说：「习近平将自己定位为能够促进全球发展与和平的领袖。」

中亚峰会举行的同时，七大工业国集团（G7）峰会也在日本广岛登场。朱志群说，G7峰会很可能聚焦在致力「反制中国日增的全球影响力」，因此「其外交和战略重要性不容低估」。

北京表示，去年中国对哈萨克、吉尔吉斯、塔吉克、土库曼、乌兹别克的贸易总额达到700亿美元，今年首季较去年同期增加22%。

中亚也已成为习近平一带一路倡议的关键。

全球第2大经济体中国投资了数十亿美元开发中亚天然气，连接中国和欧洲的铁路也在这个地区纵横交错。

分析人士告诉法新社，本周的中国－中亚峰会也很可能致力拓展中国与中亚5国的庞大交通与管线网络，包括搁置已久、造价估计达60亿美元的中国－吉尔吉斯－乌兹别克铁路，也可能扩建中亚到中国的天然气管线。

© 2023 AFP