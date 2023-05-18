叙利亚总统抵沙乌地 将出席阿拉伯联盟会议

（法新社大马士革18日电） 叙利亚总统阿塞德（Bashar al-Assad）今天抵达沙乌地阿拉伯，准备出席阿拉伯联盟（Arab League）峰会，这将是叙利亚陷入内战十多年来，阿塞德第一次参加阿盟峰会。

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叙利亚电视台报导，阿塞德「抵达吉达（Jeddah）的阿卜杜拉齐兹国王国际机场（King Abdulaziz International Airport），以参加（明天的）阿拉伯联盟峰会」。

这次访问象徵阿塞德正式回归阿盟。阿盟在2011年11月暂停叙利亚会员国资格，因为大马士革政府血腥镇压抗议民众，引发一场50万人死亡、数百万人流离失所的冲突。

当时沙乌地阿拉伯与其他阿拉伯国家不是切断与阿塞德的关系，就是让双边关系降级。冲突期间，沙乌地还公开支持把阿塞德赶下台。

然而阿盟本月稍早欢迎叙利亚回归，东道主沙乌地阿拉伯还不顾其他阿拉伯国家反对，邀请阿塞德出席明天的峰会。

根据叙利亚的亲政府报社「祖国报」（Al-Watan），阿塞德今天晚上和明天上午可能会「跟几位领导人在双边会议中会面」。

阿塞德上次参加的阿盟峰会为2010年的利比亚峰会。

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